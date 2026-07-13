Кобахидзе: Кая Каллас не признает суверенитет Грузии на 100% территории страны

13.07.2026 14:12





Есть страна Российская Федерация, которая не признает суверенитет Грузии над 20% нашей территории. Есть Кая Каллас, которая не признает суверенитет Грузии на 100% территории страны, - так премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос журналистов, который касался заявления Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, где она заявила, что поддерживает грузинский народ и не хочет поддерживать правительство Грузии.



По его словам, «когда верховный представитель Европейского союза не признаёт волю грузинского народа и выступает против воли грузинского народа и самого грузинского народа, это очень тяжелое явление».



«Мы часто говорили, что есть страна Российская Федерация, которая не признает суверенитет Грузии над 20% нашей территории. Есть Кая Каллас, которая не признает суверенитет Грузии на 100% территории страны. Конечно, это совершенно постыдное отношение. Это очень тяжёлое отношение, которое, соответственно, заслуживает тяжёлой оценки. Когда Верховный представитель Европейского союза не признаёт волю грузинского народа и выступает против воли грузинского народа и самого грузинского народа, это очень тяжелое явление.



Евробюрократия впала в абсурд. Вы прекрасно знаете роль Грузии в плане связанности. Грузия соединяет семь стран с Черным морем и, соответственно, с пространством Запада. Исходя из этого роль Грузии в этом плане ключевая. Знаете, какие абсурдные решения были приняты в свое время? Состоялся министериал, на который были приглашены семь стран, на министерском уровне, а Грузия не была приглашена на уровне министра. В то время как именно Грузия соединяет все семь остальных стран с Черным морем. Когда вы впадаете в такой абсурд, это означает, что вы не можете принимать решения самостоятельно. Потом удивляетесь, когда мы говорим о том, что европейская бюрократия с начала и до конца управляется внешними влияниями, а не в соответствии с собственными суверенными интересами», - заявил Кобахидзе.



Для справки, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, отвечая на вопрос «Евроскопа» в Брюсселе перед началом встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС заявила, что «у нас практически нет связи с правительством Грузии, и мы не хотим его поддерживать - мы хотим поддерживать грузинский народ».



По её словам, в Евросоюзе обсуждали, как можно действовать таким образом, чтобы грузинский народ не потерял надежду на Европу. Кроме того Каллас отметила, что на этапе реализации стратегии по Чёрному морю важную роль играют различные страны, расположенные вокруг Чёрного моря и настоящее время есть сложности в связи с Грузией.





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