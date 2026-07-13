Экспорт Грузии в июне вырос на 20 % и достиг 771 млн долларов

13.07.2026 14:44





В июне экспорт Грузии вырос на 20 % — до 771 млн долларов. Об этом говорится в предварительном отчете о внешней торговле, опубликованном сегодня Государственной службой статистики. Рост стоимости экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 131 млн долларов.



Согласно тому же документу, в первом полугодии экспорт Грузии достиг 3,9 млрд долларов, что на 20 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Что касается импорта, то его объем в июне составил 1,6 млрд долларов, что на 112 млн долларов, или 7 %, больше, чем годом ранее. За первые шесть месяцев 2026 года импорт составил 9 млрд долларов, что на 0,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.



20 июля Статистическое управление опубликует подробный отчет о внешней торговле, в котором будет указано, по каким товарам наблюдался рост экспорта и импорта.







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