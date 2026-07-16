Исследование BAG: главной проблемой для бизнеса в Грузии стал слабый спрос

16.07.2026 22:44





Во II квартале 2026 года все больше компаний в Грузии жалуются на нехватку клиентов и снижение спроса, говорится в исследовании BAG Index, подготовленном Ассоциацией бизнеса Грузии.



Основными проблемами для бизнеса стали:

- нехватка специалистов;

- правовые и административные барьеры;

- слабый спрос.



Если в начале года на недостаток спроса жаловалась каждая пятая компания (21%), то теперь почти каждая третья (32%).



Жалоб на нестабильный курс лари стало заметно меньше.



По отраслям ситуация выглядит так:

• строительные компании чаще всего сталкиваются с нехваткой кадров и рабочей силы;

• сфера услуг и торговля больше других страдают от административных и правовых барьеров;

• именно сфера услуг сильнее всего ощущает снижение спроса, об этом сообщили 57% компаний.



57% опрошенных компаний заявили, что сталкиваются с серьезными препятствиями для ведения бизнеса.



◾️ При этом общий настрой бизнеса остается позитивным. Индекс делового климата BAG вырос до 47,6 пункта, что означает, что компании в целом положительно оценивают текущую ситуацию и ожидают дальнейшего роста.

Лучше всего настроения улучшились в строительстве и сфере услуг, тогда как в торговле и промышленности оценки стали немного хуже.





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