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Исследование BAG: главной проблемой для бизнеса в Грузии стал слабый спрос


16.07.2026   22:44


Во II квартале 2026 года все больше компаний в Грузии жалуются на нехватку клиентов и снижение спроса, говорится в исследовании BAG Index, подготовленном Ассоциацией бизнеса Грузии.

Основными проблемами для бизнеса стали:
- нехватка специалистов;
- правовые и административные барьеры;
- слабый спрос.

Если в начале года на недостаток спроса жаловалась каждая пятая компания (21%), то теперь почти каждая третья (32%).

Жалоб на нестабильный курс лари стало заметно меньше.

По отраслям ситуация выглядит так:
• строительные компании чаще всего сталкиваются с нехваткой кадров и рабочей силы;
• сфера услуг и торговля больше других страдают от административных и правовых барьеров;
• именно сфера услуг сильнее всего ощущает снижение спроса, об этом сообщили 57% компаний.

57% опрошенных компаний заявили, что сталкиваются с серьезными препятствиями для ведения бизнеса.

◾️ При этом общий настрой бизнеса остается позитивным. Индекс делового климата BAG вырос до 47,6 пункта, что означает, что компании в целом положительно оценивают текущую ситуацию и ожидают дальнейшего роста.
Лучше всего настроения улучшились в строительстве и сфере услуг, тогда как в торговле и промышленности оценки стали немного хуже.


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