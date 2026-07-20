Министр экономики о первом авиарейсе между Тбилиси и Шанхаем

20.07.2026 11:53





Прямые авиарейсы, расширение экономических связей, рост товарооборота, а также активное развитие сотрудничества в транспортном и логистическом секторах — все это является наглядной демонстрацией того, что означает стратегическое сотрудничество между странами, - об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили после выполнения первого прямого рейса по маршруту Шанхай — Тбилиси, который с 15 июля осуществляет одна из крупнейших авиакомпаний Китая — China Eastern Airlines.



Как отметила министр, работа по дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между Китаем и Грузией продолжается.



«Этот день, в том числе, наглядно отражает практический результат нашего стратегического сотрудничества. Прямые авиарейсы, расширение экономических связей, рост товарооборота, а также активное развитие транспортного и логистического сообщения — это действительно яркая демонстрация того, что означает стратегическое сотрудничество между странами. Мы высоко ценим сотрудничество, которое сложилось между нашими государствами. Мы продолжаем работу, чтобы торгово-экономические отношения между странами развивались еще более активно», — отметила Мариам Квривишвили.



Напомним, первый в истории регулярный прямой рейс между Тбилиси и Шанхаем китайская авиакомпания China Eastern Airlines выполнила 15 июля. Авиакомпания будет выполнять прямые рейсы три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.





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