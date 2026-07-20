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Министр инфраструктуры о дорожных проектах, которые начинает ведомство


20.07.2026   13:58


По заявлению министра инфраструктуры Реваза Сохадзе, рост значения «Среднего коридора» в очередной раз подтвердил роль Грузии как надежного и конкурентоспособного транзитного партнера.

По словам министра, привлекательность Грузии для международных партнеров определяется не только развитой дорожной инфраструктурой, но не менее важными являются стабильность страны, предсказуемая среда и надежность.

«Чем эффективнее мы будем использовать наш транзитный потенциал, тем больше это будет отражаться на экономическом развитии страны и благосостоянии каждого гражданина», — заявил Реваз Сохадзе.

Министр отметил, что по всей стране реализуется ряд важных дорожных проектов. По его словам, в текущем году будет полностью открыта скоростная автомагистраль Тбилиси — Батуми. Активно продолжаются работы в направлении Кахетии, начинается проект строительства объездной дороги Тбилиси, которая будет иметь особое значение как для международного транзитного движения, так и для разгрузки транспортной сети столицы.

По заявлению Реваза Сохадзе, также начинается проект строительства тоннеля в Сарпи, активно ведется строительство участков Коби — Квешети и Гвелети — Ларс, которые являются одними из наиболее сложных инженерных проектов в регионе. По словам министра, начато проектирование четырехполосной автомагистрали Самтредия — Зугдиди, а в ближайший период начнется строительство дороги, соединяющей с портом Анаклия.

По его информации, по поручению премьер-министра начинается также проект развития новой автомагистрали в южном направлении, которая соединит Марнеули с Ахалцихе. По словам министра, на первом этапе будет проведено технико-экономическое исследование проекта.

«Развитие дорожной инфраструктуры является непрерывным процессом. Современная и безопасная транспортная сеть является одной из главных основ экономического развития страны, повышения конкурентоспособности и укрепления ее региональной функции», — заявил Реваз Сохадзе.

Кроме того, министр отметил, что главной задачей является не только строительство современной инфраструктуры, но и развитие сильных грузинских строительных компаний, которые в будущем смогут конкурировать также на международном рынке.

«В некоторых случаях вызовом может быть и недостаток компетенций, однако правила игры устанавливает государство. Когда наши требования к качеству будут четкими и неизменными для всех, компании будут действовать в соответствии с этими стандартами. Я буду рад, если в этом процессе грузинские компании будут быстро укрепляться», — заявил Реваз Сохадзе.


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