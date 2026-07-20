НБГ Грузии разъяснил, с чем связано сокращение объема кредитов по рефинансированию

20.07.2026 16:59





Национальный банк предоставляет банковской системе такой объем ликвидности в национальной валюте,на который существует спрос. Сокращение объема кредитов рефинансирования в значительной степени связано с увеличением ликвидности в лари в банковской системе в результате валютных интервенций, - об этом агентству «Интерпрессньюс» сообщили в Национальном банке Грузии, комментируя заявление оппозиционного политика Романа Гоциридзе о том, что «коммерческие банки не хотят брать деньги Национального банка, а объем заимствований коммерческих банков у Национального банка сократился до 300 миллионов лари, что является аномальным явлением».



В Национальном банке также отметили, что необходимая банковской системе ликвидность в лари может предоставляться по различным каналам, а кредиты рефинансирования являются одним из инструментов балансировки этого процесса.



«Необходимая банковской системе ликвидность предоставляется в процессе накопления международных резервов.



Национальный банк предоставляет банковской системе такой объем ликвидности в лари, на который существует спрос, чтобы краткосрочные процентные ставки формировались вблизи ставки рефинансирования — основного инструмента денежно-кредитной политики. При этом важно отметить, что необходимая банковской системе ликвидность в лари может предоставляться по различным каналам, а кредиты рефинансирования являются одним из инструментов балансировки этого процесса.



Сокращение объема кредитов рефинансирования в значительной степени связано с увеличением ликвидности в лари в банковской системе в результате валютных интервенций. В частности, в 2025 году Национальный банк в общей сложности приобрел 2 432,5 млн долларов США, в результате чего банковской системе было предоставлено 6 617,6 млн лари ликвидности. По состоянию на май 2026 года объем приобретенной иностранной валюты составил 1 465,8 млн долларов США, что означает дополнительное предоставление банковской системе 3 936,4 млн лари.



Таким образом, необходимая банковской системе ликвидность обеспечивается в процессе накопления международных резервов. Фундаментальные показатели экономики Грузии остаются сильными, что подтверждается как экономическими показателями страны, так и оценками международных организаций.



На фоне сильных фундаментальных экономических показателей и благоприятной ситуации на валютном рынке Национальный банк осуществляет валютные интервенции и увеличивает международные резервы страны. Международные резервы являются одной из важнейших гарантий макроэкономической стабильности государства.



Рост международных резервов и повышение их достаточности также стали важным фактором в оценках международных кредитных рейтинговых агентств и способствовали улучшению прогноза суверенного кредитного рейтинга страны до уровня «стабильный».



По состоянию на июнь 2026 года объем международных резервов достиг исторического максимума и составил 7 122,9 млн долларов США. При этом объем международных резервов превышает 100-процентный порог достаточности резервов (ARA), установленный Международным валютным фондом, и составляет 112,3%», — говорится в заявлении Национального банка.





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