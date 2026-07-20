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Власти Грузии отметили вклад European Village в развитие туризма и экономики региона
20.07.2026 19:17
В Батуми прошло торжественное мероприятие, посвящённое 10-летию создания команды European Village.
В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, государственных и муниципальных учреждений Грузии, международные партнёры компании.
С речью выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Грузии Николай Рогащук. Видеообращением к участникам обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Грузии Валид Абу Хайя.
Представители региональной и городской власти отметили вклад European Village в развитие туризма и экономики региона.
Компанию поздравили международные партнёры Wyndham Hotels & Resorts, Aimbridge Hospitality и Best Western Hotels & Resorts.
За 10 лет работы European Village стала одним из лидеров брендового отельного девелопмента в Грузии. Стратегическими партнёрами компании выступают Wyndham Hotels & Resorts и BWH Hotel Group, а операционное управление объектами осуществляет Aimbridge Hospitality.
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