Власти Грузии отметили вклад European Village в развитие туризма и экономики региона

20.07.2026 19:17





В Батуми прошло торжественное мероприятие, посвящённое 10-летию создания команды European Village.



В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, государственных и муниципальных учреждений Грузии, международные партнёры компании.



С речью выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Грузии Николай Рогащук. Видеообращением к участникам обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Грузии Валид Абу Хайя.



Представители региональной и городской власти отметили вклад European Village в развитие туризма и экономики региона.



Компанию поздравили международные партнёры Wyndham Hotels & Resorts, Aimbridge Hospitality и Best Western Hotels & Resorts.



За 10 лет работы European Village стала одним из лидеров брендового отельного девелопмента в Грузии. Стратегическими партнёрами компании выступают Wyndham Hotels & Resorts и BWH Hotel Group, а операционное управление объектами осуществляет Aimbridge Hospitality.





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