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В Бешуми разгар сезона: коттеджи сдают по 100–250 лари в сутки
30.07.2026 11:26
В Бешуми сейчас пик туристического сезона. Средняя стоимость аренды коттеджа составляет от 100 до 200 лари в сутки, однако цена зависит от количества гостей, уровня комфорта и выбранных дат.
Более просторные дома, рассчитанные на две-три семьи, сдают примерно за 200–250 лари в день. Небольшие коттеджи можно найти и за 100–150 лари.
По словам владельцев жилья, дорога до курорта стала заметно лучше, хотя на участке длиной около 4–5 километров работы ещё продолжаются. Добраться до Бешуми можно на любом автомобиле.
С электричеством и водой серьёзных проблем нет. На курорте работают магазины, есть развлечения для детей, а цены на продукты остаются доступными.
Основную часть отдыхающих составляют жители Грузии. Иностранные туристы приезжают в Бешуми значительно реже.
Самый высокий спрос ожидается в августе, особенно в дни праздника Шуамтоба. Некоторые владельцы сообщают, что их коттеджи уже полностью забронированы до 25 августа.
Бешуми традиционно остаётся одним из самых популярных высокогорных курортов Аджарии, особенно среди семей с детьми.
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