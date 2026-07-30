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АБР профинансирует проект объездной дороги Тбилиси на 250 миллионов долларов
30.07.2026 11:57
Азиатский банк развития (ADB) одобрил кредит в размере 250 млн долларов США на поддержку строительства стратегически важной объездной дороги Тбилиси, которая улучшит транспортную связанность, снизит загруженность дорог и укрепит роль Грузии как регионального транспортного хаба. Об этом сообщает АБР.
Как говорится в сообщении, проект предусматривает строительство 18,9-километрового четырёхполосного участка Тбилисской объездной дороги, который станет важной частью модернизации автомагистрали Восток—Запад. Перенаправление транспортного потока в обход столицы позволит снизить нагрузку на дорожную сеть Тбилиси и улучшить перевозку грузов и пассажиров.
Финансирование АБР будет направлено на строительство двух участков Тбилисской объездной дороги:
Лот 4 — аэропорт Тбилиси — Лочини;
Лот 5 — Лочини — Рустави.
Проект также включает строительство и модернизацию подъездных и сервисных дорог.
По словам директора постоянного представительства АБР в Грузии Лесли Беарман Лам, географическое положение Грузии на стыке Европы и Азии даёт стране значительный потенциал стать региональным транспортным узлом.
«Тбилисская объездная дорога поможет полностью реализовать этот потенциал, поскольку снизит загруженность дорог и повысит эффективность грузоперевозок. Благодаря таким проектам мы воплощаем в жизнь стратегическое видение нашего партнёрства с Грузией, направленное на то, чтобы страна стала более связанной и конкурентоспособной», — заявил Лесли Беарман Лам.
По информации АБР, новая дорога сократит время в пути как для местного, так и для транзитного транспорта, снизит эксплуатационные расходы транспортных средств и объём вредных выбросов. Проект повысит надёжность грузоперевозок, экспортных поставок и туристического сектора, а также позволит сократить число погибших и тяжело пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Кроме того, проект повысит эффективность автомобильных перевозок вдоль второго транспортного коридора Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), который соединяет Центральную Азию с Европой и является одним из важнейших торговых маршрутов. Это будет способствовать привлечению инвестиций в Грузию и дальнейшей интеграции страны в региональные и мировые рынки.
АБР также оказал помощь правительству Грузии в проведении технической, экономической, финансовой, экологической и социальной оценки устойчивости проекта.
Выделенный кредит дополнит уже оказанную АБР поддержку развитию дорожной инфраструктуры Грузии, общий объём которой превышает 2,3 млрд долларов США. В неё входят проекты по строительству и модернизации участков автомагистрали Восток—Запад, объездных дорог Кобулети и Батуми, магистрали Квешети—Коби, а также дороги Батуми—Сарпи.
АБР является партнёром Грузии с 2007 года и одним из крупнейших многосторонних институтов развития страны. С момента вступления Грузии в банк объём предоставленных кредитов, грантов и технической помощи достиг почти 6 млрд долларов США.
Пятилетняя стратегия сотрудничества АБР с Грузией направлена на содействие превращению страны в экологически устойчивый и инклюзивный региональный транспортный и экономический узел, стимулирование государственных и частных инвестиций, проведение реформ, развитие экспертного потенциала, строительство климатически устойчивой инфраструктуры и укрепление региональной интеграции.
Азиатский банк развития — ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий устойчивый, инклюзивный и стабильный экономический рост в странах Азии и Тихоокеанского региона. Основанный в 1966 году, банк объединяет 69 стран-участниц, из которых 50 расположены в регионе Азии и Тихого океана.
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