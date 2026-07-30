Школы в Грузии получат 14,6 тысячи ноутбуков

30.07.2026 11:45





В Грузии стартовала одна из крупнейших закупок техники для системы образования. Центральный закупочный орган объявил консолидированный тендер на приобретение 14 600 ноутбуков общей стоимостью 30,66 млн лари. Закупка проводится без аукциона, а расчетная стоимость одного устройства составляет около 2 100 лари.



Согласно тендерной документации, ноутбуки приобретаются для ООО «Образовательные ресурсы», которое отвечает за обеспечение школ материально-техническими средствами и другими образовательными ресурсами.



Примечательно, что эта структура появилась совсем недавно. ООО «Образовательные ресурсы» было создано Министерством образования лишь в марте этого года. Тогда ведомство заявило, что новая организация займется централизованным обеспечением учебных заведений оборудованием и техническим инвентарем. Уже спустя несколько месяцев именно через нее проходит закупка почти на 31 млн лари, что демонстрирует переход к новой модели централизованных государственных закупок.



По условиям тендера победитель обязан поставить всю партию ноутбуков не позднее чем через 120 календарных дней после подтверждения возможности заключения контракта тендерной комиссией.



Прием заявок пройдет в максимально сжатые сроки: открытие подачи предложений запланировано на 3 августа, завершение — 4 августа. Именно после этого станет известно, какая компания получит контракт на поставку техники для школ.



Подобные закупки имеют значение не только для образовательной системы, но и для рынка госзаказов в целом. Речь идет о крупном контракте, который покажет, насколько эффективно новая схема централизованных закупок сможет обеспечить школы современным оборудованием.





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