Зурабишвили: цель организации «за защиту грузинских ценностей» — спровоцировать эскалацию

30.07.2026 12:02





Создание организации «За защиту грузинских ценностей, традиций и культуры» укладывается в классическую российскую стратегию по дестабилизации страны, считает пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. Зурабишвили убеждена, что за организацией, о создании которой объявил боец ММА Георгий Картвелишвили, стоит «Грузинская мечта».



«Используются очень старые инструменты. В этом смысле к происходящему нужно относиться серьезно. С другой стороны, не стоит воспринимать серьезно самих этих людей. Ни в коем случае нельзя отвечать зеркально – искать где-то крепких парней, создавать подобные группы и вступать в противостояние.



Конечная цель таких организаций – добиться появления подобных групп с обеих сторон и спровоцировать эскалацию. Этого не произойдет, потому что у нас уже есть опыт, мы знаем, как действует Россия. Поэтому нельзя давать им такую возможность», — заявила Зурабишвили.



Напомним, 27 июля боец ММА и сторонник «Грузинской мечты» Георгий Картвелишвили вместе с несколькими единомышленниками, личности которых на брифинге не раскрывались, объявил о создании организации по защите традиций, ценностей и религии. Он также заявил, что ради этой цели готов даже к тюремному заключению.



Источник: SOVA

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