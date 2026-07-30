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В Батуми в ДТП пострадали несколько человек
30.07.2026 11:42
Авария произошла на пересечении улиц Абусеридзе и Джавахишвили, где столкнулись несколько автомобилей.
Бригады скорой помощи доставили пострадавших в разные клиники Батуми. По имеющейся информации, их жизни ничего не угрожает.
Из-за ДТП движение на прилегающем участке было временно затруднено, однако сейчас проезд уже восстановлен.
На месте работают экипажи патрульной полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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