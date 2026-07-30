Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Батуми в ДТП пострадали несколько человек


30.07.2026   11:42


Авария произошла на пересечении улиц Абусеридзе и Джавахишвили, где столкнулись несколько автомобилей.

Бригады скорой помощи доставили пострадавших в разные клиники Батуми. По имеющейся информации, их жизни ничего не угрожает.

Из-за ДТП движение на прилегающем участке было временно затруднено, однако сейчас проезд уже восстановлен.

На месте работают экипажи патрульной полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна