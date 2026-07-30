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Расходы иностранных посетителей во II квартале 2026 года снизились на 9%
30.07.2026 14:14
Общие расходы иностранных посетителей в Грузии за этот период составили 3 млрд лари, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Во II квартале в Грузии было зафиксировано 1,7 млн въездов международных путешественников, что на 5% меньше, чем годом ранее. Из них количество визитов международных посетителей составило 1,5 млн (−4,5%).
За отчётный период иностранцы совершили 1,2 млн туристических визитов, что на 2,7% меньше, чем во II квартале прошлого года.
Больше всего визитов пришлось на граждан:
• России — 380 тыс.;
• Турции — 287 тыс.;
• Армении — 199,6 тыс..
Средняя продолжительность пребывания составила 5,48 ночи, что на 3,5% больше, чем во II квартале 2025 года (5,3 ночи).
При этом 82% всех визитов были повторными, т.е. их совершили люди, которые уже ранее посещали Грузию.
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