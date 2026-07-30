Расходы иностранных посетителей во II квартале 2026 года снизились на 9%

30.07.2026 14:14





Общие расходы иностранных посетителей в Грузии за этот период составили 3 млрд лари, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Во II квартале в Грузии было зафиксировано 1,7 млн въездов международных путешественников, что на 5% меньше, чем годом ранее. Из них количество визитов международных посетителей составило 1,5 млн (−4,5%).



За отчётный период иностранцы совершили 1,2 млн туристических визитов, что на 2,7% меньше, чем во II квартале прошлого года.



Больше всего визитов пришлось на граждан:



• России — 380 тыс.;

• Турции — 287 тыс.;

• Армении — 199,6 тыс..



Средняя продолжительность пребывания составила 5,48 ночи, что на 3,5% больше, чем во II квартале 2025 года (5,3 ночи).



При этом 82% всех визитов были повторными, т.е. их совершили люди, которые уже ранее посещали Грузию.





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