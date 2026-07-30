«Динамо» (Тбилиси) сегодня проведёт ответный матч против вильнюсского «Жальгириса»

30.07.2026 14:49





«Динамо» (Тбилиси) проведёт ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА в гостях против вильнюсского «Жальгириса». Встреча начнётся в 21:00 по тбилисскому времени.



Первый матч между командами состоялся 23 июля в Тбилиси и завершился уверенной победой грузинского клуба со счётом 3:0, что даёт «Динамо» серьёзное преимущество перед ответной игрой.



История противостояния сильнейших клубов Грузии и Литвы берёт начало ещё со времён СССР. Вильнюсская команда выступала в высшей лиге чемпионата СССР и за этот период 18 раз встречалась с тбилисским «Динамо». В четырёх из этих матчей клуб выступал под названием «Спартакас». Тбилисцы одержали 10 побед, ещё три встречи завершились вничью.



Ответный матч в Вильнюсе обслужит судейская бригада из Северной Македонии. Главным арбитром назначен Влатко Илиоски, ему будут помогать Куштрим Лика и Даниел Василевски. Четвёртый арбитр — Александар Василевски.



В случае успешного исхода противостояния с «Жальгирисом» «Динамо» выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с проигравшим пары «Хайдук» (Хорватия) — «Пафос» (Кипр). Эти команды выступают в Лиге Европы, и проигравший продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций. Первый матч в Хорватии завершился победой «Хайдука» со счётом 2:0.







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