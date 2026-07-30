Национальный банк предупреждает клиентов о мошеннической схеме

30.07.2026 14:59





В последнее время зафиксировано несколько случаев, когда неизвестные лица связываются с гражданами через мобильное приложение WhatsApp и другие средства коммуникации, представляются сотрудниками Национального банка Грузии и незаконно используют логотип Национального банка. Об этом сообщает Национальный банк.



Как заявляют в НБГ, эти лица предлагают гражданам помощь якобы в погашении кредитных обязательств перед Национальным банком и проведении других подобных финансовых операций.



«В одном из случаев гражданину сообщили, что в его личных банковских данных якобы была зафиксирована возможная несанкционированная попытка доступа и активации кредита. Для проверки этой информации его попросили войти в соответствующий дистанционный канал — интернет- или мобильный банк — с использованием идентификаторов.



В рамках подобных коммуникаций пользователей также просят предоставить данные, необходимые для авторизации в интернет- или мобильном банке, включая имя пользователя, пароль, а также другую личную и финансовую информацию.



Просим учитывать, что в случае передачи таких данных мошенники могут получить доступ к вашим банковским счетам, что создаёт угрозу проведения несанкционированных операций и причинения финансового ущерба пользователю.



Национальный банк Грузии призывает граждан проявлять особое внимание и осторожность. Не передавайте свои персональные и финансовые данные, в том числе имя пользователя и пароль, необходимые для авторизации в дистанционных банковских сервисах. Также не вводите эту информацию по подозрительным ссылкам, полученным от неизвестных лиц, и не пытайтесь совершать банковские или карточные операции по таким инструкциям.



В случае выявления подобных ситуаций следует обращаться в соответствующие правоохранительные органы.



Напоминаем, что Национальный банк Грузии в целях защиты прав потребителей финансового сектора регулярно распространяет предупреждающую и образовательную информацию о наиболее распространённых схемах финансового мошенничества. Соответствующие материалы размещены на официальном сайте Национального банка Грузии и на веб-сайтах по финансовому образованию», — говорится в распространённой информации.







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