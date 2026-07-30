ВОЗ называет программу Грузии по элиминации гепатита С успешным примером - Минздрав

30.07.2026 15:12





Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения признало программу элиминации гепатита C в Грузии успешной моделью. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Грузии.



По информации ведомства, в Глобальном отчёте ВОЗ по гепатитам за 2026 год отмечен значительный прогресс, достигнутый Грузией в плане существенного снижения бремени инфекции. В документе оцениваются результаты борьбы с вирусными гепатитами в Европейском регионе, а также существующие вызовы.



Как говорится в информации, распространённой Министерством здравоохранения, в официальной статье Всемирной организации здравоохранения отмечается, что опыт Грузии является одним из лучших примеров того, как можно добиться преодоления заболевания благодаря сильной политической воле, масштабному тестированию и обеспечению всеобщего доступа к лечению.



По этому вопросу заявление сделала руководитель отдела ВИЧ/СПИДа, гепатитов, инфекций, передающихся половым путём, и туберкулёза Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC), руководитель коллаборационного центра ВОЗ по вопросам ликвидации вирусных гепатитов Майя Церетели.



«Программа ликвидации гепатита C в Грузии показала, что элиминация — это не только цель, но и реально достижимый результат. Благодаря расширению тестирования, обеспечению доступности лечения и тесному сотрудничеству с сообществами нам удалось значительно снизить бремя гепатита C в стране. Наш опыт показал, что любая страна может добиться прогресса, когда гепатит становится национальным приоритетом», — заявила Церетели.



По данным Министерства здравоохранения, это международное признание ещё раз подчёркивает лидерство Грузии в данном направлении.



Всемирная организация здравоохранения призывает страны Европейского региона преодолеть существующие барьеры и использовать опыт успешных государств для достижения ликвидации вирусных гепатитов к 2030 году.







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