Глава НБГ о внедрении системы Nasdaq Calypso пятью крупнейшими коммерческими банками страны

30.07.2026 19:50





Международное финансовое издание The Banker опубликовало интервью с президентом Национального банка Грузии Натией Турнавой, посвященное внедрению системы Nasdaq Calypso пятью крупнейшими коммерческими банками страны. Об этом сообщает Национальный банк Грузии.



Как заявила Натия Турнава в интервью The Banker, цель проекта — содействовать следующему этапу развития финансового сектора в небольшой открытой экономике, которая быстро растет, но остается уязвимой к внешним экономическим потрясениям.



По словам главы Национального банка, устойчивый экономический рост Грузии сделал еще более актуальной задачу эффективного управления валютными, процентными рисками и рисками ликвидности как для банков, так и для их клиентов. Это особенно важно в условиях, когда страна стремится привлечь больше прямых иностранных инвестиций и увеличить приток капитала на финансовые рынки.



«Эта инициатива — не просто проект по внедрению программного обеспечения, а проект по развитию рынка, направленный на создание единых стандартов для значительной части банковской системы. Когда банки работают по общим стандартам и используют более автоматизированные процессы, данные становятся более надежными. Более качественная информация позволит Национальному банку на раннем этапе выявлять потенциальные концентрации рисков или очаги финансового стресса и принимать соответствующие меры на основе более полной и достоверной информации», — отметила Натия Турнава в беседе с The Banker.



Платформа Nasdaq Calypso — это единая технологическая система, обеспечивающая надежную инфраструктуру международного уровня, необходимую для дальнейшего развития банковского сектора. Она будет внедрена при поддержке Национального банка Грузии и под эгидой Ассоциации казначейств финансовых рынков Грузии.



Инициатива реализуется в рамках Программы развития финансовых рынков Грузии (GMAP).







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