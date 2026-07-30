Регулятор назвал предварительную причину полного блэкаута в Грузии

30.07.2026 20:53





Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) представила первые результаты расследования системной аварии, обесточившей всю Грузию в ночь на 24 июля, передает Первый канал.



По данным регулятора, в 00:10 грузинская энергосистема внезапно отключилась от азербайджанской, с которой работала в связке. Оставшись в изоляции, сеть не справилась с нагрузкой: частота и напряжение резко упали, электростанции начали массово отключаться одна за другой, и страна погрузилась в блэкаут.



В комиссии подчеркнули, что причиной цепочки сбоев могла стать линия электропередачи «Гегути» напряжением 110 кВ, принадлежащая компании Energo-Pro Georgia и выходящая из подстанции «Кутаиси 220».



При этом GNERC возложила часть ответственности и на Государственную электросистему Грузии. Регулятор заявил, что оператор был обязан пересчитать параметры релейной защиты и автоматики, не дожидаясь полного переоснащения линий, чтобы минимизировать риски автоматического отделения от азербайджанской энергосистемы.



Расследование продолжается по двум направлениям: эксперты выясняют причины обрыва связи с Азербайджаном и проверяют способность самой грузинской системы стабильно работать в изолированном режиме.



Этот сбой стал первым в серии масштабных аварий, потрясших страну на минувшей неделе. На следующе утро, 25 июля, Грузия пережила второй блэкаут подряд: около восьми утра без света снова остались многие регионы, в Тбилиси встало метро, начались сбои с водой и интернетом, а по всей стране замерли поезда. Подачу энергии тогда восстановили лишь к 10:30.



Еще 24 июля GNERC запустила экстренную проверку для установления причин аварии.



Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии также начала расследование — по статье о саботаже.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





