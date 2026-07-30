У Элене Хоштария диагностировали воспалительный спондилоартрит

30.07.2026 20:50





У лидера партии «Дроа», находящейся под стражей Элене Хоштария, диагностирован воспалительный спондилоартрит, сообщили её лечащие врачи Мака Иоселиани и Ана Кавтарадзе. По словам медиков, пациентке провели многочисленные лабораторные и радиологические исследования, часть анализов была направлена за границу. Также состоялись консультации с врачами как в Грузии, так и за её пределами.



В ходе обследования врачам удалось купировать болевой синдром и провести симптоматическое лечение. После получения результатов исследований специалисты подтвердили предварительный диагноз – воспалительный спондилоартрит, при котором поражаются не только позвоночник, но и периферические суставы.



Врачи отметили, что активная инфекция была исключена, а возможные риски сведены к минимуму. В соответствии с международными рекомендациями пациентке назначен биологический препарат, модифицирующий течение заболевания. Лечение планируется начать 31 июля.





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