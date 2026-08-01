НПЗ Кулеви начал заменять российскую нефть казахской на фоне санкций ЕС

01.08.2026 16:39





Компания Black Sea Petroleum (BSP), владеющая нефтеперерабатывающим заводом в Кулеви, заявила о начале реализации плана по отказу от российской нефти. На предприятии уже приступили к переработке сырья казахстанского происхождения, а в конце августа ожидается первая поставка нефти из Ливии.



«НПЗ Кулеви приступил к переработке нефти казахстанского происхождения в начале июля, а переработка оставшегося объема продолжится в августе. Согласно договору на поставку сырой нефти, подписанному 3 июля 2026 года с международной трейдинговой компанией, прибытие партии нефти из Ливии в Кулеви ожидается в период с 20 по 30 августа 2026 года. Соглашение рассчитано до конца 2027 года и предусматривает возможность пролонгации», — говорится в заявлении BSP.



Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций создал механизм, позволяющий запрещать сделки с нефтеперерабатывающими заводами в третьих странах, если они перерабатывают российскую нефть. Под действие этой нормы попал и Кулевский НПЗ, однако запрет на транзакции отложен на шесть месяцев. За это время предприятие должно доказать, что полностью отказалось от российского сырья. После оценки Еврокомиссии Совет ЕС примет окончательное решение о сохранении или снятии ограничений.



В BSP подчеркивают, что переход на сырье нероссийского происхождения идет в соответствии с этим графиком.



Компания также сообщила, что продолжит взаимодействие с Еврокомиссией и будет регулярно отчитываться о выполнении плана диверсификации поставок.





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