Новый департамент МВД Грузии за два месяца начал до 300 дел за «язык ненависти»

01.08.2026 16:45





Министерство внутренних дел Грузии подвело первые итоги работы специального подразделения по борьбе с «языком ненависти», функционирующего с 1 июня. За два месяца штаб из десяти сотрудников выявил и направлял в суд порядка 300 административных дел, связанных с высказываниями в публичном поле.



Статистику озвучил глава МВД Сулхан Тамазашвили на встрече с личным составом Управления по борьбе с языком ненависти — структуры, формально входящей в состав Департамента защиты прав человека. Министр связал показатели с «успешными реформами в сфере защиты прав» и назвал пресечение оскорблений одним из приоритетов государства.



Основаниями для производств о «разжигании вражды» и «посягательстве на достоинство» — терминах, ранее обозначенных государственным министром Мамукой Мдинарадзе, — становятся резкие статусы в социальных сетях, публичные комментарии и нецензурные надписи на пикетных плакатах. При этом дела начинают, в основном, против гражданских активистов, журналистов и общественных деятелей, критикующих правящую партию «Грузинская мечта».



Наблюдатели полагают, что институциональная попытка внедрить нормы защиты от «языка ненависти» на практике свелась к систематическому сбору цифровых следов оппонентов власти. За это в оппозиционной среде подразделение уже прозвали «департамент скроллинга и скриншотов».



Тенденция привлекла внимание международных наблюдателей. Комментируя арест журналиста Вахо Саная за публикацию в Facebook, посольство США в Грузии отметило системный конфликт между заявляемой защитой информационного пространства и методами ее реализации:



«Лучший ответ на ложь и дезинформацию — это расширение свободы слова, а не принудительное молчание».



Новости-Грузия

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