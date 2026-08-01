Армения начала поставки рыбы в Грузию после закрытия российского рынка

01.08.2026 16:40





Армянская рыбная продукция выходит на грузинский рынок. Посольство Армении в Тбилиси сообщило об успешном завершении переговоров: первые партии армянской рыбы поступили в Грузию 27, 29 и 30 июля.



В дипломатической миссии рассчитывают на постоянный рост объемов поставок, подчеркивая, что «высококачественная армянская продукция теперь станет доступна грузинским потребителям». При этом конкретные детали — названия предприятий-экспортеров, виды поставляемой рыбы и объемы первых партий — в посольстве пока не раскрывают.



Выход на рынок Грузии стал ответом на тяжелейший кризис в форелевых и осетровых хозяйствах Армении, возникший из-за действий России — до сих пор главного покупателя армянской рыбы.



В конце мая — начале июня Россельхознадзор начал последовательно запрещать ввоз товаров из Армении (овощей, фруктов, цветов, минеральной воды и рыбы). Давление усилилось в период подготовки к парламентским выборам в Армении и на фоне курса Еревана на сближение с Евросоюзом. После победы правящей партии Никола Пашиняна ограничения фактически распространили на всю подкарантинную продукцию.



К концу июля ограничения завели отрасль в тупик. 21 июля производители вышли на акцию протеста у здания правительства в Ереване, заявив, что в хозяйствах без движения застряло около 15 тысяч тонн живой рыбы (не считая замороженной).



В июле Ереван добился права экспортировать рыбу в страны Евросоюза. Однако армянские производители признают, что быстро переориентироваться на европейский рынок невозможно из-за жестких требований к сертификации и сложной логистики.



В этой ситуации соседняя Грузия стала для армянского экспорта самым быстрым и доступным логистическим направлением. Посольство Армении заявило, что продолжит работу над расширением торгового сотрудничества и созданием новых возможностей для армянских производителей на грузинском рынке.





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