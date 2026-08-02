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Правительство Армении подало в отставку


02.08.2026   11:27


Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал заявление об отставке правительства, сообщают армянские СМИ.

Как пояснил Пашинян, в соответствии со статьей 158 Конституции Республики Армения, в день первого заседания новоизбранного Национального собрания правительство подает в отставку. Документ об отставке правительства направлен президенту Республики Армения.

По словам Пашиняна, члены правительства, подавшего в отставку, продолжают исполнять свои обязанности, а президент РА после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания незамедлительно назначает премьер-министром кандидата парламентского большинства.


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