Находящийся в тюрьме Саакашвили анонсировал запуск своего ИИ-аватара

02.08.2026 00:41





Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что использует искусственный интеллект, чтобы преодолеть ограничения, связанные с тюремным заключением. По его словам, для него создается цифровой аватар, который сможет представлять его публично.



Саакашвили рассказал об этом 29 июля во время судебного заседания, заявив, что его «искусственный интеллект» уже готовится к запуску.



«Уже готовится аватар моего искусственного интеллекта. Он выглядит лучше меня, но это я: говорит как Миша, жестикулирует как Миша. Так что удерживайте меня сколько хотите. Друзья, я выйду из этой тюрьмы, как вышел Нельсон Мандела, и сразу приду к власти… Вы сделаете это — вы принесете »Революцию роз 2.0”», — заявил Саакашвили.



Сегодня политик опубликовал фрагмент выступления в Facebook и вновь описал свой план:



«С помощью Иванишвили я прямо из тюрьмы приду к власти, а до этого мою работу будет выполнять искусственный интеллект».



Саакашвили покинул Грузию в 2013 году после окончания президентского срока. После прихода к власти партии «Грузинская мечта» против него были возбуждены несколько уголовных дел. В этот период он находился в Украине, где занимал должность губернатора Одесской области, а позднее возглавлял Национальный совет реформ при президенте Украины Владимире Зеленском.



В октябре 2021 года Саакашвили тайно вернулся в Грузию и был задержан. По нескольким уголовным делам суды уже вынесли обвинительные приговоры, еще ряд дел находится на рассмотрении.



В 2025 году прокуратура предъявила ему новые обвинения в «призывах к насильственной смене власти». Основанием стали публикации политика в социальных сетях и его дистанционные выступления на судебных заседаниях.



Сейчас Саакашвили отбывает наказание в тюрьме в Рустави. Согласно действующей системе поглощения наказаний, выйти на свободу он сможет не ранее 2030 года.



Новости-Грузия

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