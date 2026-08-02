В Анаклиа начинается углубление морского дна для строительства глубоководного порта

02.08.2026 12:52





«Проект века» наконец-то подал признаки жизни: в Анаклия вошло спецсудно бельгийской компании Jan De Nul. Ему предстоит «пропылесосить» морское дно, чтобы в будущем порт мог принимать гигантские контейнеровозы.



Судно приступит к углублению акватории и созданию подходного канала, сообщили в Минэкономики Грузии.



По данным ведомства, спецтехника увеличит глубину морского дна до 17,5 метра. Следующим этапом станет строительство волнолома длиной 1 380 метров. Как заявляется, работы идут строго по графику, дноуглубительный этап планируют завершить к маю 2027 года.



Морскую инфраструктуру возводит бельгийская компания Jan De Nul (получившая контракт в 2024 году) совместно с местными партнерами. Параллельно государство берет на себя подведение к порту автомобильной и железной дорог.



Правительство рассчитывает завершить первую фазу строительства к 2029 году. К этому моменту порт сможет обрабатывать до 600 тысяч контейнеров в год. Необходимый объем инвестиций в этот этап оценивается в $600 млн.



Порт Анаклия, который в Грузии часто называют «проектом века», буксовал почти десять лет: в 2020 году власти со скандалом расторгли контракт с грузино-американским консорциумом. Однако стратегический интерес к Среднему коридору (маршруту из Азии в Европу в обход России) заставил Тбилиси реанимировать стройку.



В июле правительство объявило о переходе на «ландлорд-модель». Государство сохранит за собой контрольный пакет, ключевую инфраструктуру и землю, а частный бизнес и международные партнеры будут привлекаться в качестве операторов отдельных терминалов. Как заявила министр экономики Мариам Квривишвили, отказ от схемы с одним инвестором позволит диверсифицировать грузопотоки и быстрее интегрировать Анаклия в международную логистику.



Новости-Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





