Кобахидзе: Обещаю, что и в этом году горная Аджария не останется без внимания

02.08.2026 13:30





Поздравляю всех с Шуамтоба, особым праздником не только для Аджарии, горной Аджарии, но и для всей Грузии и каждого из нас, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на ежегодном празднике «Шуамтоба» в селе Бешуми.



По словам главы правительства Грузии, горная Аджария отличается своей уникальной природой, культурой и традициями.



«Этот уголок уникален во всех отношениях, с его особой природой, культурой, традициями и богатством во всех смыслах. Главное богатство этого уголка — это люди, местное население, обладающее особым талантом дарить любовь и радость, и это мы чувствуем каждый раз. Хочу пообещать вам и в этом году, что высокогорная Аджария не останется без внимания. Регион развивается из года в год, но необходимо ёщё больше, и это наша ответственность. От имени правительства я хочу пообещать вам, что мы не останемся без внимания к этому необыкновенному региону и его необыкновенным людям», — сказал премьер-министр.





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