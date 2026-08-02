Бесплатное образование в Грузии станет зависеть от оценок: государство меняет правила для студентов

02.08.2026 12:51





Государство меняет подход к финансированию высшего образования: бесплатная учеба в государственных университетах больше не будет гарантирована автоматически на весь срок обучения. С 2026/2027 учебного года студенты получат полный пакет государственной поддержки только при сохранении высокой академической успеваемости.



Новые правила закреплены постановлением правительства от 30 июля 2026 года. Они коснутся только тех, кто поступит в государственные вузы начиная с нового учебного года. Для нынешних студентов система остается прежней — действующие гранты будут работать до завершения их обучения.



Главное изменение: государство разделит оплату обучения на две части.



Первая половина стоимости — 50% — станет базовой гарантией. Ее будут оплачивать всем студентам, имеющим право на государственное финансирование, независимо от дальнейших результатов.



Вторая половина — еще 50% — превратится в своеобразный академический бонус. Ее сохранение будет зависеть от того, насколько успешно студент справляется с учебой.



Критерий установлен достаточно четко: необходимо освоить минимум 80% учебной программы за предыдущий семестр. При стандартной нагрузке в 30 кредитов ECTS это означает, что студент должен закрыть не менее 24 кредитов.



Если этого результата достичь не удалось, студент не потеряет поддержку полностью. Государство продолжит оплачивать половину стоимости обучения, но оставшиеся 50% придется покрывать самостоятельно.



При этом система предусматривает возможность вернуть полное финансирование. Для этого в следующем семестре студенту необходимо успешно выполнить все учебные требования и закрыть необходимые кредиты.



Отдельно предусмотрены исключения. Требование по обязательному набору 80% кредитов не будет применяться к студентам с расстройствами аутистического спектра и участникам государственных программ инклюзивного образования.



Финансирование будет действовать в рамках стандартного срока обучения:



бакалавриат — до 8 семестров (4 года);

трехлетние бакалаврские программы — до 6 семестров;

медицинские программы — до 12 семестров;

магистратура — в пределах продолжительности конкретной программы.



По сути, новая модель переводит бесплатное образование из категории безусловной социальной гарантии в систему, где государственная поддержка будет напрямую связана с результатами студента.



Для государства это способ повысить эффективность расходов и стимулировать студентов серьезнее относиться к учебе. Но для самих учащихся появляется новый риск: одна неудачная полоса в учебе теперь может означать дополнительные финансовые расходы.



Фактически Грузия движется к модели, где доступ к бесплатному образованию сохраняется, но его продолжение становится наградой за стабильную успеваемость.







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