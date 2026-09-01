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Строительство глубоководного порта Анаклия перешло наи новый этап - глава Агентства морского транспорта
01.09.2026 18:13
«Строительство глубоководного порта Анаклия перешло ещё на один, новый этап — началось углубление входного канала и поворотного бассейна», – заявил директор Агентства морского транспорта Грузии Иване Абашидзе.
По его словам, строительные работы на территории порта совместно выполняют два судна флота бельгийской компании Jan De Nul — Al-Idrisi и Tristao Da Cunha.
По словам Иване Абашидзе, строительство порта уже перешло на новый, значительно более сложный этап.
«Это вызывает ещё больше доверия у партнёров, особенно к грузинскому коридору и транспортно-логистическому сектору Грузии, и даёт нам очень серьёзные гарантии того, что грузопотоки, привлечённые в Грузию и увеличившиеся в последние годы, особенно в течение последних двух лет, останутся в грузинском транзитном коридоре, а порт Анаклия будет обслуживать именно эти возросшие грузопотоки посредством транзитных коридоров, проходящих через Грузию», — отметил Иване Абашидзе.
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