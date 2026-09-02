Опубликована статистика в сфере защиты прав потребителей за восемь месяцев текущего года

02.09.2026 12:11





Агентство по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Грузии (GCCA) опубликовало статистику за восемь месяцев текущего года в сфере защиты прав потребителей.



По данным ведомства, за первые восемь месяцев текущего года в агентство поступило 1 758 заявлений. Количество входящих звонков составило 5 367, что на 110% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В отчётный период решениями GCCA было подтверждено 227 фактов нарушения прав групп потребителей по 516 делам. За невыполнение обязательств, возложенных GCCA, 114 торговцев по 268 делам были оштрафованы на общую сумму 289 663 лари.



Кроме того, в пользу потребителей по 151 делу было заключено 134 соглашения о принятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательства изменить внутреннюю политику своей деятельности и восстановить права тех потребителей, которым, предположительно, был причинён ущерб в результате действовавшей ранее торговой политики.



При этом за отчётный период 69% заявлений потребителей касались случаев онлайн-торговли, а 31% — приобретения товаров непосредственно в торговых точках.



Что касается географии обращений в агентство, наибольшая доля приходится на Тбилиси — 81%. Далее следуют регионы: Аджария — 6%, Имерети — 3%, Квемо-Картли — 2%, Кахети — 2%, Самегрело-Земо-Сванети — 2%, остальные регионы — прочие обращения.



По данным за восемь месяцев текущего года, по требованию о возврате денежных средств было зафиксировано 707 заявлений, по ремонту или замене неисправного товара — 393, по восстановлению права в случае ненадлежащего качества услуги — 431, а по всем остальным вопросам — 227. Что касается секторов, согласно статистике, 67% занимал сектор оптовой и розничной торговли, 11% — транспорт и складирование, 3% — искусство, развлечения и отдых, а 19% — другие виды деятельности.







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