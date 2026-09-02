На КПП «Сарпи» один человек задержан за попытку ввоза незадекларированных золотых изделий

02.09.2026 11:50





Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии совместно с сотрудниками Таможенного департамента Службы доходов, в координации с Генеральной прокуратурой Грузии, в результате проведённых оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали одного человека по факту нарушения правил перемещения через таможенную границу товаров в особо крупном размере.



Следствием установлено, что гражданин Грузии через контрольно-пропускной пункт «Сарпи», используя специально оборудованные тайники в салоне находившегося под его управлением автомобиля, тайно ввёз 1 851 грамм золотых ювелирных изделий.



Таможенная стоимость изъятых ювелирных изделий составляет 411 962 лари.



По делу проводится расследование по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет.





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