В период пребывания у власти Гарибашвили в большей степени проводил интересы Парижа - «Haqqin»

02.09.2026 11:46





«Париж за спиной, а прокуратура у дверей» — под таким заголовком азербайджанские СМИ публикуют аналитическую статью. Информационное агентство «Haqqin» распространяет обширный материал об Ираклии Гарибашвили.



В публикации отмечается, что в период пребывания у власти Гарибашвили в большей степени проводил интересы Парижа, нежели Тбилиси. Автор утверждает, что политика Гарибашвили не принесла пользы «Грузинской мечте». Напротив, именно Париж поддержал радикальную оппозицию и попытки смены власти «революционным» путем.



По словам автора, во время акций протеста Ираклий Гарибашвили защищал в правящей команде интересы групп, поддерживаемых Францией. В тексте подчеркивается, что он не только руководил коррупционными схемами, но и своей политикой ставил под угрозу безопасность страны.



«В период пребывания у власти в Грузии Ираклий Гарибашвили в большей степени проводил интересы Парижа, нежели Тбилиси. Профранцузская политика Гарибашвили не помогла «Грузинской мечте». Напротив, именно Париж поддержал радикальную оппозицию и попытки смены власти в Грузии в 2024–2025 годах «революционным» путем. Ираклий Гарибашвили был единственным представителем правящей партии, выступавшим за «диалог с участниками акции». Это происходило после того, как часть демонстрантов применила против полицейских «коктейли Молотова».



В сложившейся ситуации диалог с оппозицией повлек бы за собой тяжелые последствия, и для пресечения беспорядков со стороны властей требовалось принятие жестких мер. Во время акций протеста Ираклий Гарибашвили действовал внутри «Грузинской мечты» как проводник интересов поддержанных Францией «революционеров». Ираклий Гарибашвили не только выстраивал многоуровневые коррупционные схемы, но и, будучи политиком, предпринимал шаги, способные поставить Грузию перед лицом серьезной угрозы», — говорится в статье.





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