Georgian Airways пока не отменяет рейсы в Россию

02.09.2026 14:56





Georgian Airways пока не отменяет рейсы в Россию после предупреждения Зеленского. Авиакомпания ждет решений других перевозчиков



Руководительница отдела по связям с общественностью Georgian Airways Виктория Климичева заявила TV Pirveli, что авиакомпания пока не планирует приостанавливать полеты в Россию после заявления Владимира Зеленского.



Детали. «Да, мы слышали это заявление. Мы будем ждать международной реакции, будем ждать решений авиакомпаний — таких крупных, как, например, Turkish Airlines, — и тогда примем решение. Полеты пока выполняются по расписанию», — сказала Климичева.



Контекст. 1 сентября Зеленский в своем телеграм канале предупредил: «В небе России закончились безопасные моменты. <...> Гражданской авиации среди дронов не место». Зеленский посоветовал иностранным авиакомпаниям и страховщикам — особенно тем, кто летает в Москву и Петербург — учитывать растущие риски из-за украинских беспилотников.



После этого турецкие Pegasus Airlines и Turkish Airlines отменили несколько рейсов между Москвой и Турцией, египетская Nesma Airlines — рейс в Шарм-эль-Шейх, а армянская «Ширак Авиа» — рейс в Ереван.





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