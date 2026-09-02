Бизнесмен и зоозащитник Тамаз Элизбарашвили объявил голодовку

02.09.2026 14:43





Бизнесмен и зоозащитник Тамаз Элизбарашвили, задержанный вечером 1 сентября, объявил голодовку. Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook:



«После сегодняшней несправедливости Тамаз Элизбарашвили начал голодовку. Его перевели в Главное управление города Тбилиси в Дигоми».



Накануне сотрудники МВД провели обыск сначала в автомобиле предпринимателя, а затем и в квартире. Основателя приюта для собак проверяли на основании двух статей Уголовного кодекса — угроза (статья 151) и противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия (статья 236).



Во время обыска квартиры Элизбарашвили произошел конфликт, после которого бизнесмен был задержан в административном порядке по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. При этом адвокат Элизбарашвили Ия Сиранашвили заявила, что во время обыска подверглась насилию со стороны правоохранителей. По данному факту начато расследование.



По словам Тамаза Элизбарашвили, жалобу на него подали сотрудники проправительственного телеканала «Имеди», с которыми у него 30 августа произошел словесный конфликт в одном из ресторанов Тбилиси.



Источник: SOVA

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