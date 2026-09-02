В Грузии планируют ввести новые правила езды на электросамокатах

02.09.2026 14:47





В Грузии планируют ввести новые правила езды на электросамокатах для несовершеннолетних, сообщает bm.ge.



Соответствующие изменения в закон «О дорожном движении» правительство намерено представить парламенту на осенней сессии 2026 года.



Точные правила пока неизвестны.



В правительстве объясняют инициативу ростом числа проблем с безопасностью и соблюдением ПДД при использовании электросамокатов.



По данным МВД:

• В 2025 году произошло 106 ДТП с участием самокатов, в которых пострадали 109 человек и один погиб.

• За l полугодие 2026 года зарегистрировано 28 ДТП: 33 человека пострадали, двое погибли.





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