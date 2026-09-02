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В Грузии планируют ввести новые правила езды на электросамокатах
02.09.2026 14:47
В Грузии планируют ввести новые правила езды на электросамокатах для несовершеннолетних, сообщает bm.ge.
Соответствующие изменения в закон «О дорожном движении» правительство намерено представить парламенту на осенней сессии 2026 года.
Точные правила пока неизвестны.
В правительстве объясняют инициативу ростом числа проблем с безопасностью и соблюдением ПДД при использовании электросамокатов.
По данным МВД:
• В 2025 году произошло 106 ДТП с участием самокатов, в которых пострадали 109 человек и один погиб.
• За l полугодие 2026 года зарегистрировано 28 ДТП: 33 человека пострадали, двое погибли.
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