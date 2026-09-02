Black Sea Petroleum LLC полностью отказалась от российской нефти

02.09.2026 16:01





Компания Black Sea Petroleum LLC (BSP), владеющая нефтеперерабатывающим заводом в грузинском порту Кулеви, подтвердила, что предприятие полностью отказалось от российской нефти.



Нефтеперерабатывающий завод перешел на ливийскую нефть, приняв первую партию в 90 тысяч тонн к 30 августа.



Этому предшествовал переходный период в июле и первые три недели августа, когда завод перерабатывал сырую нефть казахстанского происхождения параллельно с российской сырой нефтью.



Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций включил Кулевский НПЗ в санкционный список, установив срок до 25 января 2027 года для отказа от российской нефти.



«По состоянию на 23 августа нефтеперерабатывающий завод «Кулеви» компании Black Sea Petroleum перерабатывает только нероссийскую нефть, успешно завершив переход от российской нефти к нероссийской... Таким образом, компания успешно реализовала план диверсификации сырьевых ресурсов", - говорится в заявлении компании.



Долгосрочный контракт на поставку сырой нефти из Ливии действует до конца 2027 года.





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