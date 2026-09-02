|
|
|
Хабеишвили: Я вовсе не удивлюсь, если Кобахидзе попытается нейтрализовать Иванишвили
02.09.2026 18:27
Гарибашвили подтвердил, что марочным знаком «коца» является не только коррупция и купание в деньгах, но и то, что они убийцы! — об этом говорится в письме одного из лидеров «Национального движения» Левана Хабеишвили, отправленном из тюрьмы и опубликованном на его личной странице в социальной сети.
По заявлению Левана Хабеишвили, в ближайшее время либо Кобахидзе должен опередить события и возбудить дело против Иванишвили, либо «на Кобахидзе-Мдинарадзе уже есть один человек, давший показания».
«Парцхаладзе самого разоблачили в организации убийства, теперь Гарибашвили разоблачает Кобахидзе в планировании убийств — в лучшем случае обвиняет в доведении до самоубийства.
Также Гарибашвили разоблачает то, что прокуратуры и суда не существует! — существуют письма, указания, и так решаются «дела».
Прокурору Гваракидзе, который является человеком Мдинарадзе, приходится столкнуться с тяжёлой реальностью — либо он начнёт расследование на основании сказанного Гарибашвили, либо, как Парцхаладзе, сбежит в Москву, в Коммунистическую партию.
В ближайшее время либо Кобахидзе должен опередить события и возбудить дело против Иванишвили как главного дирижёра, либо Иванишвили приближается, и на Кобахидзе-Мдинарадзе уже есть один человек, давший показания.
Меня совершенно не удивит, если Кобахидзе попытается нейтрализовать Бидзину.
А Гарибашвили подтвердил, что марочным знаком «коца» является не только коррупция и купание в деньгах, но и то, что они убийцы! Кровавые, убийцы, человеконенавистники, падальщики — Иванишвили собрал у себя таких людей!
P.S. Не будем забывать, что этих убийц финансируют и вместе с ними грабят страну главные союзники Иванишвили — Вано Чхартишвили, братья Пхакадзе, Енукидзе, Цулая, Чигогидзе, Оболашвили, Виктор Джапаридзе, Папашвили и т. д.
Главные руководители и финансисты криминальной банды — это они!» — пишет Леван Хабеишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна