Хабеишвили: Я вовсе не удивлюсь, если Кобахидзе попытается нейтрализовать Иванишвили

02.09.2026 18:27





Гарибашвили подтвердил, что марочным знаком «коца» является не только коррупция и купание в деньгах, но и то, что они убийцы! — об этом говорится в письме одного из лидеров «Национального движения» Левана Хабеишвили, отправленном из тюрьмы и опубликованном на его личной странице в социальной сети.



По заявлению Левана Хабеишвили, в ближайшее время либо Кобахидзе должен опередить события и возбудить дело против Иванишвили, либо «на Кобахидзе-Мдинарадзе уже есть один человек, давший показания».



«Парцхаладзе самого разоблачили в организации убийства, теперь Гарибашвили разоблачает Кобахидзе в планировании убийств — в лучшем случае обвиняет в доведении до самоубийства.



Также Гарибашвили разоблачает то, что прокуратуры и суда не существует! — существуют письма, указания, и так решаются «дела».



Прокурору Гваракидзе, который является человеком Мдинарадзе, приходится столкнуться с тяжёлой реальностью — либо он начнёт расследование на основании сказанного Гарибашвили, либо, как Парцхаладзе, сбежит в Москву, в Коммунистическую партию.



В ближайшее время либо Кобахидзе должен опередить события и возбудить дело против Иванишвили как главного дирижёра, либо Иванишвили приближается, и на Кобахидзе-Мдинарадзе уже есть один человек, давший показания.



Меня совершенно не удивит, если Кобахидзе попытается нейтрализовать Бидзину.



А Гарибашвили подтвердил, что марочным знаком «коца» является не только коррупция и купание в деньгах, но и то, что они убийцы! Кровавые, убийцы, человеконенавистники, падальщики — Иванишвили собрал у себя таких людей!



P.S. Не будем забывать, что этих убийц финансируют и вместе с ними грабят страну главные союзники Иванишвили — Вано Чхартишвили, братья Пхакадзе, Енукидзе, Цулая, Чигогидзе, Оболашвили, Виктор Джапаридзе, Папашвили и т. д.



Главные руководители и финансисты криминальной банды — это они!» — пишет Леван Хабеишвили.





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