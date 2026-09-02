Депутат Божадзе призвал Гарибашвили досконально объяснить, откуда у него столько денег и драгоценностей

02.09.2026 17:35





Понятно, что вам не хватает здравого смысла и вы подверглись той степени деградации, свидетелями которой сейчас является общество, а себя выставили на посмешище врагам этой страны - Команда «Грузинской мечты» пошла вам навстречу, не стала окончательно вас губить и пустила пыль в глаза обществу, однако в этой стране все прекрасно знают, откуда и за счёт каких награбленных доходов вам удалось разбогатеть, — об этом пишет член «Европейских социалистов», депутат Владимир Божадзе, обращаясь к находящемуся в заключении бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили.



Божадзе задаёт Гарибашвили вопрос — откуда он получил столько денег и драгоценностей?! Депутат считает, что «моральная деградация Ираклия Гарибашвили ещё более прискорбна».



«Господин Ираклий, как и для многих людей, лично для меня также очень прискорбно, что вы, когда-то член нашей команды и премьер-министр страны, дошли до того, что создаёте невероятные теории заговора и, уповая на радикальных агентов или их партийные телеканалы, пытаетесь навязывать обществу ложь. Однако, несмотря на ваши попытки, публикацию из тюрьмы писем, переполненных гладкими фразами, попытки поставить рядом с собой Инанишвили и подобных ему агентов, готовых пойти на всё, или развитие абсурдных теорий заговора, вы не достигнете своих целей.



Понятно, что вы злоупотребили доверием к своей политической партии ради личного благополучия и существенно навредили команде. Также понятно, что вам не хватает здравого смысла и вы подверглись той степени деградации, свидетелями которой сейчас является общество, а себя выставили на посмешище врагам этой страны, однако отвлечь внимание от главного вопроса у вас не получится. Вы должны хорошо понимать, что сколько бы вы ни старались, какие бы невероятные истории ни сочиняли вместе с агентами и наёмными пропагандистами, готовыми пойти на всё, от главного вопроса вам всё равно не уйти.



В опубликованных письмах вы утверждаете, будто кто-то устроил против вас грязную провокацию и потребовал от вас признания в коррупционном преступлении, которого вы не совершали. На этом фоне вся Грузия узнала, что вы владеете имуществом стоимостью 12 миллионов долларов, о происхождении которого никто ничего не знал. Вы ведь всё равно не можете отрицать, что сами признались в легализации незаконных доходов и за это отправились в тюрьму. Также нетрудно догадаться, что команда «Грузинской мечты» пошла вам навстречу, не стала окончательно вас губить и пустила пыль в глаза обществу, однако в этой стране все прекрасно знают, откуда и за счёт каких награбленных доходов вам удалось разбогатеть. На этом фоне ваша моральная деградация ещё более прискорбна, однако от главного вопроса вам всё равно не уйти.



Согласно вашей позиции, единственное преступление, которое вы совершили, заключается в том, что не указали доходы в декларации и понесли за это ответственность перед законом, однако это лишь одна часть вопроса. Согласно вами же признанному обвинению, необходимо объяснить, откуда вы получили многомиллионные незаконные доходы, которые тайно пытались легализовать?!



Логично, что любой человек, который говорит о грязных провокациях, обвинении во взяточничестве и принуждении к признанию несуществующего коррупционного случая, чтобы доказать свою правоту, подробно объяснил бы, откуда он накопил имущество стоимостью 12 миллионов долларов, почему хранил его дома и как приобрёл золотые слитки, ювелирные изделия и дорогие часы стоимостью в миллионы?! Поэтому главный вопрос, от которого вы не сможете уйти никакими скандальными заявлениями, заключается в том, откуда вы накопили то состояние, которое не указывали в декларации?! Господин Ираклий, после уже опубликованных многочисленных бессодержательных, абсурдных писем, наполненных скандальными обвинениями, в которых вы не представили ни одного конкретного факта, может быть, обратитесь к обществу ещё одним письмом, в котором исчерпывающе объясните нам, откуда вы получили столько денег и драгоценностей, которые — ещё раз отмечу — хранили дома? Дайте ответ своим бывшим сторонникам, людям, которые годами голосовали за вас и доверяли вам. Дайте ответ грузинскому народу», — пишет в Facebook Божадзе.





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