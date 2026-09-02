Кавелашвили вручил бывшему послу Китая в Грузии Чжоу Цяню орден Золотого руна

02.09.2026 17:39





Президент Грузии Михаил Кавелашвили вручил бывшему послу Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цяню орден Золотого руна за личный вклад в углубление двусторонних отношений между Грузией и Китаем и плодотворную деятельность.



Поскольку Чжоу Цянь отсутствовал в Грузии, государственную награду во дворце президента получил временный поверенный в делах Китайской Народной Республики в Грузии Тай Чуньюн.



Президент Грузии Михаил Кавелашвили отметил значительное развитие отношений между Грузией и Китаем в период дипломатической миссии Чжоу Цяня.



Михаил Кавелашвили подчеркнул важность дальнейшего углубления отношений с Китайской Народной Республикой и выразил надежду, что прочная основа, созданная в последние годы, и в дальнейшем будет способствовать укреплению партнёрства между двумя странами.







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