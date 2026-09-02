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Турецкие авиакомпании отменили рейсы в Москву из-за угрозы беспилотников
02.09.2026 16:47
Турецкая бюджетная авиакомпания «Пегасус» отменила рейс из Бодрума в Москву 2 сентября, — об этом пишут российские СМИ.
Как сообщили пассажирам в авиакомпании, рейс был отменён «из-за ситуации в воздушном пространстве».
«Мы не знаем, чего ожидать. Турецкая сторона запрещает выполнение рейсов», — заявили в авиакомпании.
Кроме того, на информационном табло московского аэропорта Внуково отменены ещё два рейса «Пегасуса» — в Стамбул и Даламан.
Также в течение ночи и утра были отменены как минимум два рейса «Туркиш Эйрлайнс» в Стамбул, один рейс авиакомпании «Несма Эйрлайнс» в Шарм-эль-Шейх и рейс «Ширак Авиа» в Ереван.
При этом информация о следующих рейсах «Туркиш Эйрлайнс» указана без изменений.
Для справки: в ночь на 2 сентября в аэропорту Внуково из соображений безопасности были введены временные ограничения. Около шести часов утра по московскому времени в «Росавиации» заявили, что ограничения сняты.
Днём ранее Владимир Зеленский предупредил авиакомпании, что воздушное пространство России «становится опасным», поскольку «дроны будут появляться в небе над Россией в таком масштабе, что это необходимо будет учитывать».
Путин назвал это заявление Зеленского «заявкой на государственный терроризм».
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