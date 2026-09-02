Папуашвили: Мы не променяем территориальную целостность страны ни на какую другую цель

02.09.2026 16:08





«Это скоординированная кампания, чтобы Грузия сдала свои территории России и отказаться от территориальной целостности, от объединения страны. Нам это подают капля за каплей», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Папуашвили задали вопрос о заявлении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили: «Тот, кто думает, что путь к восстановлению контроля над Абхазией проходит максимум через примирение с 50 000 абхазов, имеет в голове вместо мыслей тклапи».



«В последнее время мы видим прямую кампанию, которая направлена против территориальной целостности нашей страны. Я хочу это подчеркнуть. Сначала это началось с заявления Барамидзе, который обвинил Грузию и грузинских солдат в военных преступлениях во время противостояния, происходившего в 90-х годах, затем — Гварамия, который назвал это исторической травмой, от которой необходимо освободиться, и почему-то провёл параллели с Арменией. Он сказал, что, по его оценке, как Армения освободилась от травмы Карабаха и перед ней открылись перспективы, так и мы должны освободиться от этой травмы. Этим непосредственно проявилось, какое представление у них о целостности страны.



Это продолжение той линии, которую в целом всегда придерживало коллективное «Национальное движение», в том числе находясь у власти, когда Саакашвили говорит, что «абхазы нас ненавидят и с этим ничего не поделать», что политика примирения не имеет смысла. Заявление Бокерия о том, что политика примирения является тщетной, заявление Гварамия о том, что это травма и эта травма блокирует наше развитие, что от неё нужно избавиться и смотреть вперёд — с его точки зрения.



Всё это показывает, что это скоординированная кампания, чтобы Грузия сдала свои территории России и отказалась от территориальной целостности, от объединения собственной страны. Нам это преподносят таким образом — по капле, постепенно, медленно, и к этому добавят то, о чём говорит Гварамия, проводя параллели с Арменией, что взамен этого откроются какие-то перспективы. То же самое говорят Украине — чтобы она пошла на компромисс в отношении территорий, и благодаря этому перед ней откроются большие перспективы развития. То же самое говорят Молдове в отношении Приднестровья. Теперь, как видно, добрались и до нас, и уже отсюда должен быть дан очень жёсткий ответ, что никакого компромисса за счёт целостности нашей страны не будет ни в отношении какой-либо цели. Следует ещё раз подчеркнуть: две главные национальные задачи нашей страны — это благосостояние нашего народа и объединение страны. Другой цели, которая стояла бы выше этого, не существует. Таким образом, территориальную целостность нашей страны мы не променяем ни на какую другую цель», — заявил Шалва Папуашвили.





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