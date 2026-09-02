Делегация МИД Грузии в статусе спецгостя приняла участие в 55-й встрече лидеров Форума тихоокеанских островных государств

02.09.2026 16:35





Делегация Министерства иностранных дел Грузии во главе с заместителем министра Александром Хвтисиашвили в статусе специального гостя приняла участие в 55-й встрече лидеров Форума тихоокеанских островных государств (PIF).



Как сообщили в министерстве иностранных дел, в ходе ежегодного мероприятия высокого уровня обсуждались вопросы, связанные с устойчивым развитием региона, безопасностью и изменением климата.



В рамках визита грузинская делегация провела двусторонние встречи с генеральным секретарём Форума тихоокеанских островов (PIF) Бароном Вакой, президентом Республики Палау Сурангелом Уиппсом-младшим и президентом Республики Науру Дэвидом Адеангом.





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