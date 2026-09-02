Каладзе: Реконструкция проспекта Руставели находится в активной фазе

02.09.2026 16:07





Мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с председателем парламента Шалвой Папуашвили и исполняющим обязанности министра культуры Михаилом Кикнадзе ознакомился с текущими ремонтно-восстановительными и археологическими работами на проспекте Руставели.



В ходе реконструкции главного проспекта города на участке дороги между Национальным дворцом и Национальным музеем были обнаружены исторические артефакты, которые представляют собой керамическую мастерскую, датируемую X–XI веками, то есть периодом Старого Тбилиси.



Сразу после обнаружения находки муниципалитет Тбилиси незамедлительно приостановил восстановительные работы на данном участке. Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии было уведомлено о ситуации, и на основании его рекомендации археологическая группа приступила к работе с целью изучения исторического памятника.



«Работы на проспекте Руставели находятся в активной фазе, и в процессе на месте были обнаружены археологические артефакты. Конечно, на этом конкретном участке мы сразу приостановили реконструкцию, и археологическая группа начала работу. Речь идет о находках, датируемых X–XI веками, что очень важно для нашего города.



Что касается остальных участков, первое, что делается на проспекте, — это обновление подземных коммуникаций, чтобы данная инфраструктура могла прослужить десятки лет. Работы завершатся в конце ноября.



На данном этапе проблем нет. Из-за археологической находки работы приостановлены только на одном участке, однако там работают очень быстро. На данный момент у нас нет оснований говорить о том, что сроки работ будут продлены. Если такая необходимость возникнет, мы об этом также будем говорить», — заявил Каха Каладзе.



Исследовательские работы на проспекте Руставели проводят профессор и археолог Мераб Дзнеладзе, а также археологи Грузинского технического университета.



Историческое место, которое в свое время являлось одним из участков так называемого Шёлкового пути, хранит важную информацию о быте и повседневной жизни Старого Тбилиси.



Находка имеет особое значение для изучения истории Тбилиси, поскольку обнаруженные археологические материалы позволяют значительно расширить существующие знания о жизни города в Средние века, ремесленном производстве и развитии городской среды.





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