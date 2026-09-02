Батуми увеличил турпоток, но туристы стали тратить меньше

02.09.2026 19:51





Июль и август в Батуми прошли с высокой туристической загрузкой. Несмотря на неблагоприятную погоду, поток посетителей и количество бронирований выросли. Однако рост числа туристов пока не сопровождается аналогичным увеличением доходов отрасли.



По оценкам участников рынка, расходы туристов снизились примерно на 9–10%. При этом стоимость проживания и ряда услуг за год существенно выросла, а цены на аренду жилья в отдельных сегментах фактически приблизились к двукратному уровню.



Такая динамика объясняется изменением поведения туристов. Гости стали проводить в городе меньше времени и сокращать расходы, поэтому увеличение количества приезжающих не приводит к пропорциональному росту их совокупных затрат.



Сохраняется и высокая концентрация туристического рынка. Основной поток по-прежнему формируют Россия, Турция, Армения, Азербайджан и Израиль. При этом заметного увеличения числа туристов из Западной Европы в этом сезоне не произошло.



Дальнейший рост туризма во многом зависит не только от количества приезжающих, но и от расширения географии. Более широкий набор рынков позволяет снизить зависимость от нескольких направлений и одновременно сформировать более разнообразный спрос на услуги.



Отдельный потенциал сохраняет израильский рынок. Однако для его дальнейшего развития необходимы более системная работа с направлением и туристические продукты, ориентированные именно на эту аудиторию.



Другой вопрос — сезонность. Летние месяцы обеспечивают основную нагрузку на гостиницы, апартаменты, рестораны и другие сервисы, тогда как в остальные периоды активность заметно ниже. Продление сезона становится одним из ключевых условий дальнейшего роста туристической экономики города.



Здесь наиболее перспективными направлениями могут стать деловой, спортивный и медицинский туризм. В отличие от классического пляжного отдыха, они способны формировать спрос в течение большей части года.



Для развития делового туризма, в частности MICE-сегмента, необходима специализированная инфраструктура. В Батуми пока нет отдельного крупного convention center, который был бы ориентирован на проведение конференций, выставок и других деловых мероприятий.



В результате перед городом стоит вполне конкретная задача: перейти от модели, в которой основная ставка делается на высокий летний поток, к более разнообразной туристической системе. Больше направлений, более широкая география туристов и загрузка в течение всего года важнее простого увеличения числа приездов.



Оценивать сезон только по количеству туристов становится недостаточно. Не менее важны продолжительность пребывания, средние расходы одного гостя и распределение спроса по месяцам. От этих показателей напрямую зависит, насколько эффективно туристический поток превращается в доходы местного бизнеса и экономики города.





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