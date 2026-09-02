Главы МВД Грузии и Турции обсудили борьбу с организованной преступностью

02.09.2026 19:49





Министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили принял в Тбилиси министра внутренних дел Турции Мустафу Чифтчи, который прибыл в Грузию с официальным визитом вместе с делегацией.



Стороны провели расширенную встречу с участием руководителей различных подразделений МВД. В ней также участвовали первый заместитель министра внутренних дел Грузии Рони Месхи и заместитель министра Александр Дарахвелидзе.



Основной темой переговоров стало дальнейшее развитие сотрудничества между правоохранительными ведомствами двух стран. Особое внимание уделили совместной борьбе с организованной преступностью.



Министры подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия и заявили о готовности продолжать сотрудничество.



По итогам встречи глава МВД Турции поблагодарил грузинскую сторону за приглашение и пригласил Сулхана Тамазашвили посетить Турцию с ответным визитом.



В рамках визита министры также возложили венок к мемориалу сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей.





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