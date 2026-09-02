|
|
|
Главы МВД Грузии и Турции обсудили борьбу с организованной преступностью
02.09.2026 19:49
Министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили принял в Тбилиси министра внутренних дел Турции Мустафу Чифтчи, который прибыл в Грузию с официальным визитом вместе с делегацией.
Стороны провели расширенную встречу с участием руководителей различных подразделений МВД. В ней также участвовали первый заместитель министра внутренних дел Грузии Рони Месхи и заместитель министра Александр Дарахвелидзе.
Основной темой переговоров стало дальнейшее развитие сотрудничества между правоохранительными ведомствами двух стран. Особое внимание уделили совместной борьбе с организованной преступностью.
Министры подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия и заявили о готовности продолжать сотрудничество.
По итогам встречи глава МВД Турции поблагодарил грузинскую сторону за приглашение и пригласил Сулхана Тамазашвили посетить Турцию с ответным визитом.
В рамках визита министры также возложили венок к мемориалу сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна