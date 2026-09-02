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Проживающий в Германии актер Бека Бедианашвили заявил, что его не впустили в Грузию


02.09.2026   19:41


Проживающий в Германии актер Бека Бедианашвили сообщил, что его не впустили в Грузию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, причиной отказа пограничники назвали неоплаченный штраф.

«Меня не впустили в мою родную страну. В течение нескольких часов они приводили разные причины и собирали информацию, пока наконец не выяснили, в чем именно хотят меня обвинить. <…> Власти Грузии строги к людям с отличающимися взглядами. Именно из-за моих политических убеждений я пропускаю свадьбу шурина и не могу быть рядом с женой и дочерью (они вылетели на несколько дней раньше). Теперь же я боюсь, что меня больше не впустят в страну, пока у руля находится эта власть».

Отец Беки Бедианашвили, в свою очередь, опубликовал фотографию документа, в котором в качестве причины отказа во въезде указана неуплата наложенного на него штрафа.


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