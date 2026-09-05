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НБГ: Главным фактором роста инфляции в этом году является повышение цен на топливо в мире


05.09.2026   16:16


По данным Национального банка Грузии, в Грузии годовая инфляция в августе составила 5,6%, а общий уровень цен по сравнению с июлем вырос на 0,4%.

Согласно ведомству, главным фактором роста инфляции в этом году является повышение цен на топливо во всем мире, в том числе и в Грузии. Эта динамика в основном является результатом геополитической напряженности на международных товарных рынках и сбоев в цепочках поставок, что создало повышающее давление на цены на нефть и нефтепродукты.

«Значительное влияние на снижение годовой инфляции оказало падение цен на товары длительного пользования. В частности, снижение цен на некоторые бытовые приборы (телевизоры, холодильники, стиральные машины) снизило общую инфляцию на 0,18 процентных пункта», — отмечается в исследовании Национального банка.

Что касается инфляции товаров местного производства, то, согласно отчету Национального банка, годовая инфляция в августе составила 5,9%.

«Наибольшее влияние на внутреннюю инфляцию оказали цены на хлеб, мясо и сыр (в общей сложности 2,9 %). Наиболее значительный вклад в инфляцию смешанных промышленных товаров (5,3%) пришелся на электроэнергию (1,8 %), подсолнечное масло (0,9 %) и золотые кольца (0,7%). Инфляция на импорт составила 5,7%, что в основном объясняется ростом цен на топливо», — говорится в бюллетене Национального банка.


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