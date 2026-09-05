В Батуми задержали разыскиваемую Интерполом за крупное мошенничество в Греции

05.09.2026 16:31





Сотрудники Департамента патрульной полиции МВД Грузии задержали в Батуми гражданку иностранного государства, находившуюся в международном розыске по «красному циркуляру» Интерпола.



По информации министерства, женщина разыскивалась правоохранительными органами Греции по обвинению в мошенническом завладении денежными средствами в особо крупном размере.



В настоящее время в ее отношении проводятся предэкстрадиционные процедуры для ее последующей выдачи греческим властям.



Источник: Новости - Грузия

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