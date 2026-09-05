|
|
|
В Батуми задержали разыскиваемую Интерполом за крупное мошенничество в Греции
05.09.2026 16:31
Сотрудники Департамента патрульной полиции МВД Грузии задержали в Батуми гражданку иностранного государства, находившуюся в международном розыске по «красному циркуляру» Интерпола.
По информации министерства, женщина разыскивалась правоохранительными органами Греции по обвинению в мошенническом завладении денежными средствами в особо крупном размере.
В настоящее время в ее отношении проводятся предэкстрадиционные процедуры для ее последующей выдачи греческим властям.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна