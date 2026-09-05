SOCAR завез в Грузию итальянский бензин с завода под управлением экс-министра Давиташвили

05.09.2026 16:39





На топливный рынок Грузии поступила первая партия европейского бензина напрямую из Италии. Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана — SOCAR Georgia Petroleum — импортировала в страну 5 тыс. тонн премиального топлива стандарта EN 228 (Евро-5).



Поставщиком выступила Italiana Petroli, 99,82% акций которой SOCAR Group окончательно выкупила в мае 2026 года. Первую партию бензина доставили в Грузию на собственном танкере азербайджанского холдинга.



По словам гендиректора SOCAR Georgia Petroleum Нодара Канчавели, объединение итальянских заводов, международной логистики и местной сети АЗС позволит повысить надежность поставок и диверсифицировать портфель топлива на грузинском рынке.



«Для местных клиентов это означает сохранение надежного доступа к высококачественному топливу, соответствующему принятым нами европейским стандартам», — цитируют слова Канчавели в пресс-релизе компании.



Исторически Грузия была первым зарубежным рынком для SOCAR — первая заправка сети за пределами Азербайджана открылась в 2006 году под Рустави. Теперь азербайджанский холдинг связывает грузинскую сеть со своими новыми активами в Западной Европе.



Грузинский след в итальянском офисе SOCAR



Интеграция итальянского бизнеса в структуру SOCAR происходила при участии бывшего вице-премьера и экс-министра экономики Грузии Левана Давиташвили.



В мае 2026 года, сразу после завершения сделки по покупке Italiana Petroli азербайджанским гигантом, Давиташвили официально занял пост гендиректора итальянской компании. До этого, после ухода из грузинского правительства в 2025 году, он стал советником президента SOCAR и одновременно возглавлял наблюдательный совет компании Black Sea Petroleum, управляющей НПЗ в Кулеви).



Назначение Давиташвили в структуру SOCAR состоялось спустя пару месяцев после его допроса в Службе госбезопасности Грузии (СГБ). Как тогда сообщали в ведомстве, вопросы касались обстоятельств заключения крупного контракта в нефтегазовой сфере и поставок азербайджанского газа в годы министерства Давиташвили.



Источник: Новости - Грузия

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