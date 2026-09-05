В Абастумани продолжается строительство 15,9-километровой объездной дороги

05.09.2026 18:07





Главная задача новой трассы — вывести транзитный транспорт из самого курорта Абастумани. Это должно снизить нагрузку на улицы, улучшить экологическую ситуацию и помочь сохранить природную среду курорта.



Строительство идёт в сложных геологических и рельефных условиях. Работы включают разработку скального грунта, бурение, укрепление склонов и расширение проезжей части.



Для безопасности дороги строятся подпорные стены, водопропускные трубы и дренажные каналы.



Уже проложен автомобильный тоннель длиной 368 метров.



Всего проект предусматривает строительство шести новых мостов. На трёх мостах через реку Абастумани основные строительные работы уже завершены — осталось уложить асфальтобетонное покрытие. Строительство ещё трёх мостов должно начаться в ближайшее время.



Отдельное внимание уделяют снижению воздействия стройки на природу. На участках, затронутых работами, планируется восстановление леса и зелёных насаждений.



Департамент автомобильных дорог уже перечислил предусмотренные законом компенсационные средства Агентству охраняемых территорий. Дополнительно согласована новая программа посадок — специалисты определяют, какие именно виды растений и в каком количестве будут высажены вдоль объездной дороги.



Для защиты местного биоразнообразия также предусмотрены специальные переходы для миграции животных.



Работы по озеленению и восстановлению природной среды будут продолжаться и после ввода дороги в эксплуатацию.



Параллельно в направлении Абастумани реализуются и другие дорожные проекты — продолжается реконструкция участков трассы Кутаиси — Бахдати — Абастумани — Бенара, а также обновление дорожной инфраструктуры на улице Асатиани в самом Абастумани.





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