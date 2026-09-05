Новые детали убийства россиянина в Тбилиси — семья говорит об ограблении

05.09.2026 18:34





Мотивом убийства 37-летнего гражданина России Дмитрия Шереметьева, произошедшее в центре Тбилиси на прошлой неделе, могло стать ограбление. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza со ссылкой на супругу погибшего и другие источники.



Шереметьев работал тренером в дельфинарии Севастополя. По словам его жены, Грузию он посещал как турист, а незадолго до убийства гулял с друзьями. В какой-то момент к устроившейся на лавочке компании присоединился незнакомый мужчина, который позжее якобы выманил Шереметьева в темное место, где не было камер видеонаблюдения, и напал.



Тело Шереметьева обнаружили на рассвете 28 августа в сквере у памятника Бараташвили. У него были множественные ножевые ранения и повреждения лица.



Утверждается, что нападавший забрал деньги, смартфон и кроссовки погибшего. Обувь он впоследствии якобы продал, наличные спрятал, а местонахождение сумки с деньгами и документами, по словам родственников, пока не сообщил. Телефон удалось вернуть.



Подозреваемым Baza называет 60-летнего гражданина Армении, который в прошлом уже отбывал наказание за убийство. После убийства он, по данным канала, направился к армянской границе, где был задержан.



При этом версия об ограблении расходится с ранее опубликованной информацией грузинских правоохранительных органов и местных СМИ.



Согласно версии следствия, озвученной МВД Грузии, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов холодным оружием и тупым предметом. В официальном сообщении ведомства мотив конфликта не уточнялся.



Местные жители рассказывали журналистам, что между мужчинами произошла словесная перепалка в расположенном неподалеку супермаркете, а после конфликта они вышли на улицу и продолжили выяснять отношения в сквере.



МВД Грузии изначально начало следствие по статье 108 УК— «умышленное убийство». Прокуратура Грузии не выпускала отдельного заявления о предъявлении задержанному официального обвинения —неясно, фигурирует ли в нем статьи о грабеже или разбое.



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